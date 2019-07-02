台中一名吳姓女子2018年7月與陳姓丈夫離婚，事後卻發現丈夫早就在2016年就出軌一名高姓女子，2人不僅互傳露骨鹹濕訊息「陪我愛愛」、「偶爾陪我睡」，還看到一張親密擁吻照，吳女氣憤丈夫早在婚姻存在背叛她，一怒之下對2人提告，並求償100萬元，台中高分院審酌後認定，陳男與高女的行為已侵害到吳女的配偶權，判兩人須賠償10萬元。

陳男被告後否認外遇，辯稱與高女的擁吻照，是在公開場合為了迎合大家要求才親一下，還拿出2017年4月7日與前妻簽訂的協議書，內容提及「同意將來不再以任何名義為民事上請求，若有違反，應給付違約金100萬元。」，但台中地院一審法官不僅判此協議廢棄，且認定陳男與高女已侵害到吳女的配偶權，應連帶賠償10萬元。

陳男和高女不服上訴，台中高分院法官針對協議書內容認為，那是針對離婚後所產生的財產權紛爭，而這次訴訟主要是針對婚姻關係還存在時的不倫，兩者顯然不同，所以不採納該協議內容，至於陳男和高女的行為，認定確實侵害到吳女的配偶權，因而駁回上訴，全案確定。

(中時電子報)