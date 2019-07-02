台北市長柯文哲明天啟程前往上海參加雙城論壇，今他未安排公開行程，僅早上接受時事聯訪，神情看起來一派輕鬆。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲明天啟程前往上海參加雙城論壇，外界關注他是否會與國台辦主任劉結一碰面。媒體今問柯，若雙方碰面，會是加分還是扣分？柯文哲坦言，正確來說不會加分，但中美貿易大戰，川普還是有見習近平，另以醫生立場來講，每天讀教科書卻不去急診室實習，還是無法看病，所以，「有交流、有認識，總是對現場掌握度會提高」。

今柯文哲未安排公開行程，僅早上接受時事聯訪，由於他看起來一派輕鬆，媒體也問他，不為明天「登陸」緊張？他笑說，以前當醫生，每次家屬很焦慮時，他都會講說如果現在緊張有用，大家就坐下來一起煩惱，但若沒用，那煩惱幹什麼？

至於是否在行程中與劉結一會面，甚至行程被市議員質疑「神神祕祕」？柯文哲表示，我們（北市方）沒問題，但到昨天還再請對方把全部行程填上去，雙城論壇畢竟是雙城，不是單城，我們是要去人家土地上，行程、地點都要靠對方提供。

柯文哲雖未鬆口是否與劉結一見面，僅說「放鬆心情，對等尊嚴的原則把握住，剩下就輕輕鬆鬆、見招拆招」，但他也說，雙方若見面「不會加分」，但中美貿易大戰下，川普還是有見習近平，有時候以醫生立場來講，你每天讀教科書，從來也不去急診實習，還是無法看病，所以有交流、有認識，總是對現場掌握度會提高。

針對有網路媒體報導，北京認為韓國瑜、郭台銘都否認一國兩制，反而柯文哲在此事態度上比較模糊，堪稱有情有義，決定要助攻柯？結果柯數度嘆氣說，他看這篇報導是誰寫的就知道了，台灣最大問題就是廣告跟新聞沒分清楚，這一篇到底是新聞還是廣告還是策畫文案，大家講清楚嘛，這有目的的。

(中時 )