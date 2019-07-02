香港抗爭者闖入立法會，破壞璃璃門。(圖/路透社)

香港特首林鄭月娥今日凌晨4時，在政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰陪同下，於警察總部召開記者會。林鄭月娥表示，示威者昨日衝擊立法會是違法暴力行為，感到憤慨及痛心，予以強烈譴責，強調警方會追究到底。林鄭在記者會上，並無正面回應示威人士提出的訴求。

《星島日報》稱，當被問及會否因事件下台，林鄭月娥表示，她本人與律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超已先後致歉，政府未來仍有不少工作需要處理，政府會用心聆聽各界聲音，包括年輕人的心聲。

保安局局長李家超指出，有關的衝擊行為分別觸犯《公安條例》、《刑事罪行條例》及《立法會權力及特權法》；強調一小撮暴力傾向人士出現，會對公眾活動帶來極大風險。

警務處處長盧偉聰對示威者的行為予以最嚴厲的譴責，重申警方會調查及跟進有關個案。他又表示，共有15名警員被有毒性的粉末及氣體襲擊，不適送院。

對於警方昨晚撤出立法會，盧偉聰解釋，是因為受立法會環境限制，警方可使用的武力有限；而且有示威者熄燈，擔心會發生「人踩人」事件；再加上有人投擲冒白煙物體，所以警方決定暫時撤退重新步署。他表示，警方撤出立法會大樓時，已確認大樓內沒有工作人員。

(中時 )