「津香正宗黑砂糖」賣的剉冰，讓客人自由選擇自己愛吃的配料。（盧金足攝）

剉冰淋上黑砂糖水，吃冰還能吃到黑糖的甜香味。（盧金足攝）

炎炎夏日，來一碗配料超「澎派」的剉冰，消暑解熱透心涼！位在台中市西屯區黎明路上的「津香正宗黑砂糖」剉冰

，銅板價讓客人吃到料好味美的超大碗剉冰，淋上親自熬煮的黑砂糖，吃冰還能吃到黑砂糖的甜香味，店內設計有如時尚版的「冰果室」，吸引很多人頂著大太陽，就是要來享受一碗剉冰，大滿足。

「津香正宗黑砂糖」賣的剉冰，讓客人自由選擇自己愛吃的配料，其中，招牌的綜合黑糖剉冰可以任選五種配料，包括粉粿、仙草、珍珠、粉條、薏仁、彎豆、地瓜、QQ圓等甜品，老闆大方的舀了很多配料，分量大到可以吃冰吃到飽，有情侶叫了一碗冰兩人一起吃，和黑砂糖一樣甜滋滋。

好吃的剉冰配料中，黑糖粉粿吃起來軟Q又有彈性，一口剉冰一口粉粿，馬上降溫暑氣消，令人回味無窮的配料，還有軟綿綿的芋頭，香芋口感在嘴裡化開，老闆不惜重本，挑選好芋頭，季節限定的「新鮮芒果牛奶冰」，金黃色芒果舖滿整碗剉冰，華麗視覺超吸睛。

吃剉冰是夏天的樂趣，各種造型冰品搶攻市場，但是古早味的黑砂糖剉冰，單純又實在，配料好吃美味，「俗擱大碗

」的剉冰，讓這家老字號的「津香正宗黑砂糖」剉冰，成為大家消暑的好「冰」友！

店名：津香正宗黑砂糖

地址：台中市西屯區黎明路二段871號

電話：（04）22551398

營業時間：上午11點半至晚上10點

公休：無

售價：黑砂糖清冰30元、黑砂糖自選冰（任選五種料）50元、黑砂糖綜合冰50元、黑砂糖紅豆牛奶冰60元、黑砂糖粉粿冰60元、黑砂糖芋頭牛奶冰60元、新鮮芒果牛奶冰90元（季節限定）

(中時 )