大陸官媒《環球時報》社評指出，7月1日是香港回歸22周年紀念日，示威遊行者公開暴力衝擊香港法律的象徵性建築，表達的是對香港法治的蔑視。他們在踐踏整個香港社會利益的底線。香港全社會都應行動起來，對暴力行徑的上演大聲說不。

社評強調，畢竟是一國兩制，香港的秩序首先要香港社會自己維護，這是港人治港原則的題中之義。香港的形象不能被那些攻擊者毀了，香港人的生活不能被他們毀了。

社評表示，施行資本主義的香港也不應縱容這樣的暴力，這種暴力是發達社會之恥，也是不祥之兆。眾所周知，西方發達社會也會出現示威遊行，也有警民摩擦的時候，但示威者打砸立法機構，絕對是不容突破的紅線。這種暴亂是對香港作為國際金融中心形象的玷汙。

《環球時報》強調，作為大陸社會的輿論機構，對香港立法會前出現這樣的一幕非常痛心，也為香港社會捏了一把汗。香港處於高度自治中，那裡的治安問題首先屬於香港內部事務，但出於普遍、共通的正義感知道，任何社會都不能接受這樣的暴力炫耀，否則無異於為社會的各種失序打開「潘朵拉的盒子」。

社評稱，香港被譽為東方明珠，是整個亞洲經濟的亮點之一。然而近來一些激烈的政治情緒衝擊了這座城市，特區政府採取了一系列措施，為穩定局勢做出努力。但是有一小部分人，他們越來越顯露出暴徒的猙獰，他們明顯在試圖把近來的抗議活動朝著極端對抗的方向引導，他們要壓倒香港現有秩序、要由街頭政治主導香港決策的狂妄目的已如司馬昭之心，路人皆知了。

社評認為，必須強烈譴責這種狂妄挑戰香港法治的行徑。香港不應成為暴力的天堂，相信無論香港還是大陸社會，都不會允許暴徒文化在香港社會大行其道。有問題和爭議都應通過憲制管道加以解決，用暴力劫持香港這樣的法治社會是最大的罪惡。

社評希望，大陸社會對香港的唯一期望就是它能夠保持長期的穩定和繁榮，大陸人香港人血濃於水，永遠都盼香港好。

(中時 )