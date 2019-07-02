15歲的高夫打敗了大威廉絲。（美聯社）

大威廉絲(Venus Williams)在溫網女單首輪被打敗，對手是15歲的黑人青少女「可可」高夫(Cori Gauff)。可可的力量很大，擊球球速比一些成人還要快，她以6-4、6-4擊敗大威，即使39歲的大威身手不如以往，這仍是相當大的震撼，她加入職業賽時可可還沒出生呢。

可可說：「這是我第一次因贏球而哭泣，威廉絲姊妹一直是我的偶像，沒有她們就沒有今日的我。」威廉絲姊妹的成就給予黑人少女們非常正面的影響，前球后大坂直美亦是以她們為標竿。大威的風度顯然比妹妹好，她賽後向可可道賀還祝她好運。

大威的強力發球仍具威脅，可可把握大威雙發失誤的機會突破僵局，而且她自己的發球也很強。BBC與一些媒體使用「爆冷」做為標題遭到球迷嘲笑，「15歲打贏39歲的叫爆冷嗎？」畢竟大威不是費德勒(Roger Federer)那樣的體能怪物，不過以世界排名(可可300前後)和名氣來說確實算爆冷了。

(中時電子報)