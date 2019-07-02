大巨蛋目前尚不能全面復工，僅能針對公安部分施作，結果昨天卻被人檢舉，遠雄疑施作非核准的工項，包括安裝冷氣設施，而北市建管處雖每日監控，竟未發現。市長柯文哲今被問到市府是否有放水？他說「不會啦」，已叫建管處早上去看。

柯文哲強調，專業問題專業解決，建管處會去看，我們無法保證每個人都怎樣，但我態度是不會包庇，有人檢舉就去看。

另針對北市府要調降單一且自住的房屋稅率，從1％降到0.6％，柯文哲也說明，台灣高房租高房價還是要做稅制改革，自住跟囤房的（稅率）不一樣。如果單一且自住，真的一間房子、戶籍在那、真的住在那，他認為房子應該是民生必需品，稅要很低，但如果2、3間房子，當包租公、包租婆，為什麼要讓你還用這種自住稅率？

柯文哲直言，現在3棟都算自住，他覺得很ridiculous（荒謬、可笑），人有3個身體嗎？所以台灣過去很多法律的制度，一看就是ridiculous、很荒謬，都是需要去改的。

(中時 )