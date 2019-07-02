香港立法會大樓1日9時遭示威民眾占領後，上千名鎮暴警察於2日0時以催淚彈強勢清場，示威群眾則迅速往外撤離，清場行動歷時約30分鐘後，警察從示威民眾手中奪回立法會大廈。香港行政長官林鄭月娥凌晨4時在記者會上譴責示威民眾闖進立法會大樓是「極端暴力」行為，並稱警方在處理抗議場面時有所節制。

反《逃犯條例》修正案抗爭者衝入香港立法會，並占領香港立法會。（美聯社）

綜合外電報導，香港警方2日午夜0時正式清場，上千名全副武裝鎮暴警察集結在立法會大樓的東北面龍和道集結，手持盾牌、警棍、胡椒噴桶與催淚彈，兵分多路開始對立法會大樓周邊進行清場，射多枚催淚彈，意圖攪亂示威人群並快速向前推進，頓時現場煙霧瀰漫、抗議民眾往後撤離。

警守立法會七小時突退 大批民眾闖入

面對全副武裝優勢警力，示威民眾逐漸退至添美道與夏愨道路口，再退至夏愨道後即往金鐘方向散去，現場未再發生嚴重衝突。由於現場示威者撤離的速度頗快，警方清場行動僅歷時30分鐘，隨後並進入立法會大樓內，並無抗議民眾堅守大樓。

林鄭月娥凌晨4時在政務司司長張建宗、保安局局長李家超，及警務處處長盧偉聰等官員的陪同下，於警察總部會記者會中表示，7月1日記念香港主權移交週年所出現的狀況，令人心痛和震驚；並表示，香港社會將儘快恢復正常狀態。不過她也承認，在民眾闖入立法會大樓而形成混亂之前，街頭遊行倒是維持了和平，並表示願意與香港青年持續溝通。

(中時電子報)