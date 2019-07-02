麥當勞首度讓「麥脆鷄腿（大腿／棒腿）」、「麥脆鷄翅」個別定價販售，一樣受到炸雞控歡迎。（圖／麥當勞)

麥當勞針對雞腿控設計有「麥脆鷄腿分享盒」，適合三五好友一起分享。（圖／麥當勞)

為讓更多人享受麥脆雞獨特魅力，台灣麥當勞將自明（7／3）日晚上6點起至7月31日晚上11點59分止舉辦「麥脆雞94狂開箱文大賽」，廣邀各路麥當勞粉絲一起大啖麥脆雞，以自身專業、多元角度發表最有趣的「百工百業」開箱文，麥當勞並將選出5名最有創意、獨具一格的開箱好手，每名贈送一張特製「麥脆雞點點卡」，內有預儲點數，可兌換94份「麥脆雞腿（2塊）」經典套餐，市值為1萬5040元，等同讓贏家免費享有94天的麥脆雞套餐。

「平均每7名顧客，就有1位會選擇麥脆雞」，台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣麥當勞舉辦『麥脆雞94狂開箱文大賽』，目的是希望號召更多麥脆雞鐵粉站出來，從不同觀點分享麥脆雞的獨特魅力。

炸雞控參加麥當勞第一屆「麥脆雞94狂開箱文大賽」 ，可自明（7／3)日18：00起至7月31日23：59止，上傳自己的最具創意的「麥脆雞腿（2塊）」超值全餐」試吃心得到Mobile01小惡魔論壇活動指定專區。台灣麥當勞將於8月14日公布5位獲獎者，贈送特製「麥脆雞點點卡」，讓贏家免費吃94天麥脆雞。麥當勞並將於明（7／3)日18：00於Mobile01小惡魔論壇發佈更詳盡相關內容訊息。

雞肉在國人的飲食生活中扮演舉足輕重的地位，台灣一年雞肉的消費量約70萬公噸，台灣麥當勞洞悉國人飲食消費喜好，25年前推出全球麥當勞首賣的「麥脆雞」，近年更成為網路討論炸雞聲量的前三名，同時麥當勞今年更首度讓「麥脆鷄腿（大腿／棒腿）」、「麥脆鷄翅」個別定價販售，鷄腿控還有「麥脆鷄腿分享盒」可邀三五好友一起分享。而麥脆雞最讓炸雞控歡迎的「傳說中黃金美味三要點」則是：

1.「嫩」先烤後炸高溫鎖汁／首創獨步全球製程，使用蒸烤方式加熱至162度，以高溫鎖住肉汁後，在餐廳經2分鐘快炸即可起鍋，讓顧客享受到品質穩定、熱騰多汁的美味。

2.「脆」三道裹粉五道翻滾／採用獨家工法醃漬、裹粉、裹漿後再翻滾，創造出獨一無二的酥脆口感。

3.「爽」在地嚴選帶骨雞腿／使用鮮嫩多汁的台灣雞腿肉，包含大腿與棒腿，標榜讓消費者吃得美味又安心，此外還有7種獨家調味增添風味與香味。

(工商 )