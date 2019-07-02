網紅「館長」陳之漢1日與鴻海集團創辦人郭台銘一起爬象山，結果身為健身房創辦人的館長爬的氣喘吁吁，被年近70的郭董慘電。這點引發網紅律師林智群疑惑，在臉書發問「如果要打仗的話，是要先練心肺？還是先練重訓呢？」，結果網友幾乎一面倒回：「心肺」。

日前館長表態想邀郭台銘參加他的直播，郭台銘開出條件「一起爬象山」，因此兩人相約1日下午爬象山攻頂。爬山結束，館長在臉書發表感言：「郭董根本職業爬山者 被他電……」，更說郭董「從頭到尾沒停下來還X媽的速度有夠快，問他怎麼那麼猛 他說一周爬三次」。

看到健身魔人館長遭郭董慘電，也引發律師林智群疑問，他在臉書發文表示「館長爬山輸郭董，還喘吁吁，可能是平常只練重訓沒練心肺的緣故，問題來了，如果要打仗的話，是要先練心肺？還是先練重訓呢？（我是認真的）」。

結果網友幾乎一面倒都回答「心肺」，也有網友打趣說「沒差，短兵交接時一切都是命，射擊和體型心肺無關」、「心肺好的話，要打戰了，也比較容易逃跑的遠又長啊」、「問這個都是廢話 依我的見解應該是要先練義和團的刀槍不入」。

(中時電子報)