香港71遊行後，有示威者衝破立法會玻璃外牆、占領立法會，有人形容就像「港版太陽花事件」。台北市長柯文哲今表示，香港現在的局面很像2013、2014年的台灣，民怨沒解除、一次次抗爭；他認為，台灣政治發展過程其實可以給大陸做很好的參考，這是大陸觀察台灣時要去思考的，雖然台灣民主政治不是100分，還是有很多成功故事可以借鏡。

柯文哲表示，台灣還是華人社會進步在最前端的地方，很多發生在台灣的事件，日後會在華人世界其他地方repeat（重複），香港現在局面很像2013、2014的台灣，就是民怨沒解除、一次次抗爭。

柯文哲進一步指出，台灣在民主政治發展不是100分，過程當中跌跌撞撞，但相對來講社會成本比較低。他舉例，韓國光州學生是丟汽油彈，殺多少人，台灣雖有陳文成事件、林義雄滅門慘案，但是相對來講社會成比低很多。

柯文哲強調，台灣政治發展過程其實可以給大陸做很好的參考，這是大陸觀察台灣時要去思考的，我們不是100分，但還是有很多成功故事可以借鏡。

(中時 )