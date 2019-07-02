高雄市長韓國瑜的五場造勢大會，場場都湧入十幾萬人，讓人見識韓國瑜的魅力！對此，資深藝人劉家昌向國民黨喊話，表示看到這麼多超過百萬人民的心聲，國民黨聽到了沒有？如果初選韓國瑜被做掉，他們還活得下去嗎？

劉家昌於臉書發文表示，看到韓國瑜五埸造勢，過百萬人民的心聲，不知國民黨聽到了沒有？這一群曾為中華民國心碎過一次的人，他們要的不多，只想把國家找回來。如果初選韓國瑜被做掉，他們還活得下去嗎？五家民調，有兩家對韓不友善的媒體，他們會公正嗎？

劉家昌表示，看到郭董造勢，馬路兩邊很冷清，有點心酸。一個國民黨的恩人，幾個國民黨老賊，為什麼要犧牲一個好的金主，萬一他沒選上，國民黨斷了財路，不就關門了嗎？當年跟著馬英九亡黨亡國這批原班人馬，都是老謀深算的，不知道他們玩什麼把戲。我們要特別小心，等著看民調。

劉家昌呼籲，2020的總統，一定要出自民意，沒有其它選擇。請國民黨中生代和青年軍務必要重視，愛國的朋友韓粉們，加油努力吧！天佑中華民國。

(中時電子報)