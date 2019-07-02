香港7.1遊行民眾衝擊立法會，特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、保安局局長李家超與警務處處長盧偉聰2日凌晨4時召開記者會，李家超指出衝擊立法會的示威者涉嫌觸犯多項罪行，有可能被判監禁。

香港01報導，7.1遊行示威者衝擊立法會翌日一早，立法會周邊已不見示威者，連儂牆一帶到公民廣場及示威區，留下水瓶、頭盔、口罩、雨傘、海報和標語。大樓內外，四處留下嚴重破壞痕跡，滿目瘡痍。所有出入口均有警察駐守，防止民眾及媒體入內。警方人員在會議廳及大堂等地繼續蒐證工作。

凌晨記者會上，李家超表示，示威者1日下午開始暴力衝擊立法會，犯了一系列非常嚴重罪行，包括觸犯《公安條例》、《刑事罪行條例》，以及《立法會權力及特權法》。他指任何人如果違反了立法會規則進入立法會的範圍，已經是犯法，最高判監3個月，另外在《公安條例》之下也有強闖這一罪行，最高刑罰是兩年監禁。

李家超認為，在近日的事件中，可以看到社會上有一小撮人士有暴力傾向，包括會用一些傷害身體的液體去攻擊他人，或者用一些附帶有毒性的粉末去攻擊他人。他稱，任何公眾活動如果滲雜了這些有暴力傾向人士會製造非常大的風險，所以大家必須小心，參加任何的公眾活動，小心別有用心或暴力傾向人士製造傷害他人身體、破壞社會安寧。

盧偉聰強調，警方在撤退前，已經在下午要求立法會職員離開，因此警方已經確保建築物內沒有其他市民在場。他又否認警方退縮，指一直盡心盡力服務市民，但沒有為這次衝突定性。

(中時 )