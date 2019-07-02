長榮航空大陣仗參加第二次團體協約。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會幹部也大陣仗派員參加。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會與長榮航空因18名空服員及受訓人員遭資方暫記懲處，而讓勞資第一次簽定團體協約破局，2日進行第二次協商，長榮資方僅有「盡力而為」4字，而空服員工會則在會前召開記者會，希望長榮航空可以拿出善意，跟工會做友善有效的溝通。

居中協調的勞動部次長劉士豪表示，勞資雙方能夠秉持一個方向，也就是說，把團體協商的部分，以大方向、大原則，還做這個共最大的共識，2日是由勞方與資方各推派1名代表，以雙主持的方式進行，這也是勞動部跟勞資雙方談過之後，他們試著用雙方進行的方式來處理勞資爭議。

桃園市空服員職業工會召開會前記者會。（甘嘉雯攝）

長榮罷工進入第13天，第二次協商簽訂團體協約，會議從9點開始進行閉門會議，工會會員代表林昱嘉希望長榮航空可以拿出善意，跟工會做友善、有效的溝通，將6項有共識的訴求在簽訂團體協約，我們也願意針對團體協約法第23條和平協議，做出盡善的回應，希望長榮能針對工會的第1項訴求、不秋後算帳的部分，給予工會具體的正式回覆，包括理事長趙剛、理事廖以勤、常務監事曲佳雲、祕書長鄭雅菱等都參與協商。

林昱嘉表示，針對每一名合法參與罷工的會員，完全堅持公司要保障他們在未來職涯中，不給予任何秋後算帳的懲罰，至於協商過程是否不直播，工會從來不排斥直播，是長榮航空說他們來不及準備直播。

趙剛表示，針對實質條件沒有爭議，如果資方追殺會員，工會一定會堅持到底，基本原則是不會放棄任何會員，放棄會員工會就沒有存在價值，談判策略將視協商而定。

長榮公司則派出11位代表，不過會前並不願意表達意見，長榮航空人事室副總蕭錦隆僅簡短表示「盡力而為」。

(中時 )