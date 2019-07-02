農業局將依採收量調控，陸續再以海運及空運出貨至加拿大，積極擴展海外市場。（陳世宗翻攝）

每年6到10月是火龍果的產季，台中市政府農業局為拓展紅龍果市場，今年特輔導外埔區農會外銷2.4公噸紅龍果至加拿大，平均外銷價格約每公斤50元；農業局長蔡精強說，7至11月底前並會陸續依採收量外銷紅龍果至加拿大，期盼讓產銷穩定，帶動台中農產業發展。

農業局指出，被稱為「神聖之果」的紅龍果，台灣栽培面積約2847公頃，平均產量7萬1000公噸；台中紅龍果栽培面積約122公頃，佔台灣總栽培面積4.2％，產量約2972公噸，佔台灣總產量4.５％，主要產地為外埔、后里及東勢等區。

蔡精強說，因國內栽培面積及產量逐年增加，為維持價格平穩，該局輔導紅龍果產區加強疏花、產期調節等，並協助紅龍果青農、產銷班進行產品加工，包含果醬、土司、麵條及醋等；另也輔導外埔區農會舉辦優質紅龍果及農特產品推廣行銷活動，也辦理紅龍果收購加工。

農業局這次外銷加拿大價格皆高於共同運銷，除1日外銷2.4公噸外，即日起至11月底，並將依採收量調控，陸續再以海運及空運出貨至加拿大，積極擴展海外市場；透過「貨暢其流」實質增加農民收入，避免因盛產造成「果賤傷農」。

市面上常見的火龍果有白肉、紅肉2種，白肉主要為「越南白肉種」，產季為每年的6月至11月；紅肉種品種多，以「大紅」品種栽種最廣，產期約在5月至12月。白肉火龍果的果實較大，常呈橢圓狀；紅肉火龍果的果實相對較圓，甜度也較高。

(中時 )