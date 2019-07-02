8旬楊翁因吃晚餐不慎噎死，基隆海巡隊獲報後，於今（2）日上午郵輪靠泊基隆港時，上船協助家屬相驗。（張穎齊翻攝）

8旬楊翁因吃晚餐不慎噎死，基隆海巡隊獲報後，於今（2）日上午郵輪靠泊基隆港時，上船協助家屬相驗。（張穎齊翻攝）

楊姓老翁（80多歲）偕妻子與2名女兒共同在6月29日，搭乘盛世公主號遊輪，進行一場美好的4天3夜旅程，怎料卻在第2天享用晚宴時，楊翁不慎噎到，經船醫急救仍宣告不治，原本一趟快樂的天倫之旅，楊翁卻成了1具冰冷的遺體，於今（2）靠泊基隆港處理後事。

基隆海巡隊昨（1）日晚間8時許接獲「太隆船務」代理行通報，盛世公主遊輪6月30日晚間泊靠日本沖繩時，楊翁正在享用晚餐，席間不慎噎到導致呼吸不順，經船醫急救無效，宣告死亡。

海巡隊調查，楊翁參加盛世公主遊輪4天3夜旅遊行程，6月29日從基隆港出發，於30日晚間8時許，楊妻及2名女兒發覺楊翁吃晚餐時，突然不小心噎到，於是緊急連絡船上醫護人員，經急救後終告不治。

海巡隊指出，盛世公主號今日上午6時35分泊靠基隆港東2碼頭，後續由本隊派三組人員前往協助家屬相驗事宜。

海巡隊提醒，享受與家人出遊是人生一件快事，但務必注意自身健康及安全，以免造成憾事發生。為民服務，急難救助是海巡署主要任務，如有發現海上危難時，立即撥118海巡報案專線服務或本隊自動電話：2462-1451，本隊將立即派員前往協助。

(中時 )