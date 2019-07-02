沃神再次出手，透過複雜的四方交易，熱火終於獲得頂級巨星吉米巴特勒的加盟，七六人則得到賈許理查生。

熱火為了這樁交易案可說是費盡心思，先把懷特塞德送到拓荒者，換來哈克利斯與里納德，再將哈克利斯與未來首輪選秀權送到快艇，清出薪資空間，緊接著又把賈許理查生交易到七六人，才順利的換到吉米巴特勒。

最終吉米巴特勒得到4年1.42億美元的頂級合約，七六人獲得賈許理查生，戰力不減反升，拓荒者得到強力中鋒，快艇則是拿下首輪選秀權，四方都是得利者。

(中時電子報)