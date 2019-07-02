韓星朴有天日前因涉嫌吸毒被捕，雖然他多次否認染毒，表示願意接受調查，但隨著證據一一被找出，他才承認吸毒，而案件今(2日)進行宣判，法官認為他有反省並已拘留2個多月，最終判有期徒刑10個月、緩刑2年，同時罰款140萬韓圜（約台幣38000）。

朴有天吸毒一案上月14日公審，當時朴有天坦承曾購買1.5公克的冰毒，並和前未婚妻黃荷娜使用3次，總共吸毒7次，他也在庭上朗讀悔過書，更一度激動落淚，讓相信他的人失望，令他非常後悔和難過，也感到很抱歉，朴有天律師也替他求情，表示他因性醜聞疑雲感到痛苦，雖然和黃荷娜論及婚嫁，但精神狀況已到無法正常生活的狀態，希望法官能斟酌判刑。

而今早吸毒案宣判，朴有天被判有期徒刑10個月、緩刑2年，罰金140萬韓圜（約台幣38000），同時要接受保護觀察和治療，法官認為他被拘留後就認罪並誠心反省，過去也沒有不良紀錄，因此才做出這樣的判決。

在法庭外等待審判結果的粉絲，聽到後也流下了眼淚，但網友卻很不滿，認為判太輕，「這結果像話嗎？」、「大麻初犯罰款也有千萬韓元（約30萬台幣），何況是冰毒」。

(中時電子報)