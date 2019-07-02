香港7月1日反對《逃犯條例》示威遊行，群眾晚間衝進立法會，宛如港版「太陽花」。外交部長吳釗燮今天上午在外交部推特發文香港，他指出「一國兩制」是謊言，支持香港爭取自由與全面民主的普選。

吳釗燮說，香港回歸22週年，市民充滿憤怒與挫折。中國共產黨政權的「一國兩制」很明顯就是一場謊言。我要求全球社群支持香港爭取自由與全面民主的普選。

香港民眾過去一個月多次走上街頭反對《逃犯條例》，吳釗燮也多次透過推特公開致詞的場合聲援香港。

(中時 )