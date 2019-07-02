香港反送中 吳釗燮：一國兩制是謊言 10:382019/07/02 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部長吳釗燮。（圖／本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港7月1日反對《逃犯條例》示威遊行，群眾晚間衝進立法會，宛如港版「太陽花」。外交部長吳釗燮今天上午在外交部推特發文香港，他指出「一國兩制」是謊言，支持香港爭取自由與全面民主的普選。 吳釗燮說，香港回歸22週年，市民充滿憤怒與挫折。中國共產黨政權的「一國兩制」很明顯就是一場謊言。我要求全球社群支持香港爭取自由與全面民主的普選。 香港民眾過去一個月多次走上街頭反對《逃犯條例》，吳釗燮也多次透過推特公開致詞的場合聲援香港。 (中時 ) #香港 #謊言 #一國兩制 #持香 #普選 也許您會感興趣 推薦閱讀 汪洋稱習五條在台引反響 陸委會批：統戰假象 23:152019/06/28 兩岸 一國兩制是現狀 KMT要大膽說 04:092019/06/29 論壇廣場 Kolas發「三不是三沒有」怒槓高金素梅 08:212019/06/30 政治 韓國瑜批：民進黨就在搞一國兩制 21:262019/06/30 政治 台灣政情 民進黨搞一國兩制－韓國瑜勢如破竹 爭取支持 04:102019/07/01 話題觀察 藍營大團結 30萬人現身挺 韓批小英 一國兩制 04:102019/07/01 政治要聞 化學兵協助噴藥 韓再砲轟蔡搞一國兩制 10:292019/07/01 政治 《全台最速報》化學兵協助噴藥 韓國瑜轟蔡政府搞一國兩制 11:532019/07/01 政治 英國關切抗爭 陸駁無權干預 04:102019/07/02 兩岸要聞 《環球時報》：對暴徒衝擊香港立法會的行徑大聲說不 09:582019/07/02 兩岸 政治熱門新聞 最狠毒招對韓無效 學者笑：民進黨快被刨根了 - 政治 為登革熱槓韓國瑜！蘇貞昌遭一語轟爆 - 政治 罷韓有目的？港媒曝：綠營急了！ - 政治 杏仁哥掏20萬清造勢垃圾 網號召新台幣幫「下架」 - 政治 他憂韓國瑜成票房毒藥 網友冷回7字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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