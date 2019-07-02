最近歐洲常有熱浪襲擊，台灣為何沒有熱浪，許多人好奇，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，台灣夏季大多是受「熱帶洋氣團」影響，因海洋調節，不致有極高溫，既使偶爾有「熱帶大陸氣團」帶來較高氣溫，也因台灣四周環海、海風調節，限制極高溫的發生。

上個月28日法國南部小鎮締造45.9度的歷史高溫紀錄，氣象專家吳德榮今在該專欄表示，歐洲被所謂阻塞高壓盤據，加上北非撒哈拉沙漠乾熱的大氣，持續向北輸送，帶給歐洲近一週的「熱浪」。

根據世界氣象組織（WMO）對熱浪的定義為日最高溫高於氣候平均5度，且持續超過5日，亦即，以中央氣象局台北站為例，須連續5天出現39.3度以上，才算是熱浪來襲。

吳德榮說，台灣夏季大多是受熱帶洋氣團影響，因海洋調節，不致有極高溫；偶有「熱帶大陸氣團」由中國大陸移出，帶來較高的氣溫；但因台灣四周環海、海風調節，限制極高溫的發生；台灣有記錄以來，從未曾符合過「熱浪」的定義。

(中時電子報)