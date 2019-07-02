雖然外界瘋傳杜蘭特與厄文攜手加盟籃網，在自由市場開啟的第一天就投下超級震撼彈，但杜蘭特在一整天都沒有說任何一句話，今日他終於開了金口，「沒有任何人能幫我做任何決定，替自己找到真理。」

杜蘭特決定以4年1.64億美元的合約前往布魯克林，這份合約與勇士先前給了有一段很大的差距，當外界不是很理解，甚至有疑問的時候立刻傳出杜蘭特不滿勇士的三大理由，當中指控最嚴重的就是勇士沒有給予應有的尊重。

杜蘭特打破了沉默的表示，「無人能當我的代言人，也沒有人可以幫我做任何決定，當你能夠為自己著想的時候，你就能找到真理。」

杜蘭特這句話沒有為自己辯解，只是點出做出這個決定沒有受到任何人的影響，可見得他想要離開勇士的心有多麼的堅決。

畢竟杜蘭特的右腳阿基里斯腱斷裂，必須休養至少一個球季，等到他傷癒歸隊後恐怕要一年以後了，籃網與杜蘭特的這個賭注相當重大。

(中時電子報)