大學指定科目考試今日進入第二天，上午第一科考科為數學乙，高中數學老師認為，今年出題偏向生活應用，試題以基本觀念為主，適合社會組考生，且沒有大量計算題，目的在於鼓勵考生不要放棄數學。

根據大考中心統計，數學乙應到考生人數為3萬5582人，實到考生人數3萬3536名，缺考2046人、比例僅5.75％。

指考試務召集人沈青嵩表示，根據指考闈場內由高中教師分析，今年數學乙出題著重基本觀念，題目大多選擇課本中常見素材，評量讀懂數學符號的能力，取材生活情境，多選題第5題題材為九宮格、多選題第6題則是購買公仔，另外也有不少取材商管常見的物流與倉管情境，如非選擇題第2題，成本利潤的線性規畫問題，多選題第7題題幹則是上班通勤使用交通工具。

麗山高中數學老師黃靜寧說，今年數學乙題型分布、難易度皆與往年相仿，變化不大，整體試題出得不錯，皆在三顆星的命題範圍中，題目敘述與往年比較，有情境的數學素養題目占45分，題目文字量適中，而著重於數學觀念的理解與生活應用，不需要記憶過多公式，把握基本概念即可作答。

黃靜寧也強調，此份試題強調邏輯推理重於計算，出題中規中矩，很適合社會組的考生，且題幹明確，沒有大量計算內容，能引導正常數學，而不以死背公式來替代學習，可以是為鼓勵學生正確學習數學的方法；整體出題有助於教學正常化，盼大考中心能繼續維持。

(旺報 )