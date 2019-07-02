男子在餐廳咆哮空服員

臉書「一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike」社團30日張貼一段影片，指一群空服員在速食店用餐時遭偷拍、辱罵。律師陳宇安在個人臉書專頁《巴毛律師混酥團》轉貼這段影片，並霸氣表示：「如果空服員有想要對這個阿北提告我免費服務」！

上傳影片的原PO表示，起初是這位影片中男士的太太先罵空服員「沒教養」挑起事端，再來兒子偷拍用line傳給朋友，最後就由影片中的爸爸表演了。片中男士飆罵空姐「混蛋！」、「一群沒有用的東西」，還說「不爽妳去考個待遇好的公司啊！」。

影片一出，引起網友熱烈討論，臉書專頁《巴毛律師混酥團》也轉貼這段影片，指影中人可能觸犯2罪：「在公眾場合不代表你可以隨意拍他人照片，這是侵害肖像權。公開場合罵人混蛋，沒有用的東西更是公然侮辱。你可以表達你的立場，但使用辱罵性言詞、偷拍他人就是違法」。

最後巴毛律師更霸氣表示，「如果空服員有想要對這個阿北提告我免費服務」。

(中時電子報)