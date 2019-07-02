桃園市空服員職業工會20日罷工至今天已邁入第13天，今天雙方一早回到談判桌重新協商。雖然協商仍在進行中，工會表示，下午邀請全台各地空服員家長聲援空服員外，即日起至團體協約簽訂為止，每天都會有空服員赴台北市各商圈呼籲勞勞相挺；今晚也將舉行凱道應援之夜，邀請社會大眾支持。

工會表示，邀請來自全台各地，支持女兒爭取勞動權益的爸媽們，今天下午2點會來到罷工棚現場給女兒加油打氣，希望藉由他們的力量，來到現場給女兒們信心支持。

而從今天開始，每天下午4點到晚上8點，直到工會與長榮航空的團體協約簽訂為止，皆會有空服員上街呼籲勞勞相挺。空服員可能會出沒在：西門町、公館、華山、師大、南西新光三越、信義威秀…。工會呼籲，若在街上看到這些空服員們，請民眾不要吝嗇給予鼓勵，也感謝13天來自各界親朋好友送到罷工棚補給物資的支持。

至於今晚的凱道應援之夜，工會表示，資方的強硬態度及一次次的拖延協商，才是損害旅客權益與造成全台旅遊業風暴的元兇，長榮空服罷工其實是台灣勞資關係的縮影，希望透過晚會引起社會大眾對台灣勞資關係的關注。

(中時 )