台積電一名陳姓工程師發現林姓妻子出軌，還驚覺小王是台積電張姓同事，氣的對年薪超過250萬的2人提告，並求償120萬元，新竹地院法官最後都對張男與林女判賠80萬元。

據《自由時報》報導，陳男與林女婚後育有2名女子，倆人與新婚不久的小王張男，都是台積電工程師。林女與張男婚外情之所以曝光，是張妻2017年6月發現丈夫有一把「奇怪鑰匙」，複製後尾隨行蹤，才知丈夫進到林女承租的屋內，她在門外聽林女的呻吟聲，與警方破門而入後後，發現丈夫一絲不掛，林女則躲到廁所。

台積電人夫發現妻子有婚外情，且小王是同事。（示意圖 ／達志影像）

這起婚外情讓兩對夫妻決定離婚，陳男後來在與前妻共用的平板電腦內，發現她和張男的對話，張男說「妳的身體讓我很著迷」、「妳太可愛，真想吞了妳」。陳妻回「我幹嘛要對消失10天的人這麼好」。原來當時新婚的張男，消失10天是與妻子到法國度蜜月，期間還和林女用LINE甜蜜傳情，不料蜜月後4個月，婚外情就曝光離婚。

(中時電子報)