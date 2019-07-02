美中貿易戰才休兵，解放軍就在南海試射反艦彈道飛彈。

據CNBC與美國國家廣播公司新聞（NBC News）網2日報導，兩名知情美國官員透露，解放軍周末在南海進行了首度試射，起碼向海中發射了一枚飛彈。其中一名官員說，試射會持續到周三，而解放軍可望再度試射。

這名官員說，雖然美國軍艦在南海，但周末並未接近測試點，也未置身險境。不過，他表示，這次試射令人「憂心」。由於這名官員並未獲得授權發言，因此他無法透露，測試的反艦飛彈是否為新型飛彈，而五角大廈也未立即發表評論。

不過，據五角大廈向美國參院提交的《2019年中國軍力報告》指出，中國火箭軍部隊只有東風-21D型彈道飛彈能反艦。《觀察者網》的分析認為，這位官員所提及的，應該是東風-21D型彈道飛彈。

五角大廈稱，東風-21D射程超過1,500公里，可以快速裝填、擁有機動式再入彈頭，並能在西太平洋打擊包括美國航母在內的資產。美方認為，解放軍至少擁有60台載具和150枚備彈。

據中共海事局官網發佈的最新航行警告「瓊航警0075」，6月29日00：00時至7月3日24：00時，解放軍預定在南海附近海域 1:13-48.00N/114-10.00E；2:12-48.00N/114-10.00E；3:12-48.00N/116-02.00E；4:13-48.00N/116-02.00E諸點連線範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

《觀察者網》的分析認為，根據遼海警發佈的禁航警告，這次禁航地點在南沙群島以北，西沙群島以南，距離中國大陸南部約有1000公里。

而早在2016年2月12日，央視7套《軍事報導》節目報導，中國火箭軍在春節期間，隨即抽點發射營和相關保障要素，進行戰備演練。分析指出，這證明南部戰區裝備了東風-21D，如果要進行演練，這些發射營可以隨時出動，在廣東省向南海試射東風-21D。

(中時電子報)