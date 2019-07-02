香港「反送中」條例抗議者1日晚上一度攻占香港立法會，香港政府宣布0時以催淚彈強勢清場，4名抗議者稱要當「死士」，接近清場最後期限幾分鐘前，其他抗議者衝進議事廳強拉出這4人。

香港立法會大樓4日晚上9時遭示威民眾占領，香港警方先行退至政府總部，但隨後表示，將在短時間內到立法會大樓強勢清場，為協調此事，香港民主派當天晚上緊急約見特首林鄭月娥，不過林鄭月娥拒絕會面。

臨近午夜12點清場最後期限，留守在立法會裡的抗議者逐漸散去，但仍有4名抗議者聚集在主席台前不離去，宣稱要做「死士」。已經撤離的抗議者則再回到立法會，稱要「一起走」。

港媒的直播中，一名抗議者表示，他們決定回去尋找這4名抗議者，並決定所有人一起拉走他們，「他們不走我們也不走，我們推他們一齊走」。

這名抗議者哭著說：「我們每個人都好驚，但更驚明天就看不到這4個人」、「本來想尊重他們留下來的決定，但我們想一起上來，就要一起走，這是我們所有人一起的決定。」

(旺報 )