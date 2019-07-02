警政署連續3天酒測大執法，首日就有超過300人酒駕。（警方提供）

嚴懲酒駕新制1日上路，新增乘客連坐罰，警政署連續3天酒測大執法。警政署今天表示，首日全台有299件酒駕案，其中198件依刑法公共危險罪嫌移送，若加上拒測23件，等於有超過300件酒駕，顯示仍有許多人心存僥倖，如同馬路上的不定時炸彈。

至於新增的連坐罰部分，首日全台開出25張罰單，新竹市警局開出全國首張酒駕乘客連坐罰單。另外，有人明明喝酒，卻給酒駕友人開車，昨凌晨1時許，40多歲黃姓男子酒後載林姓友人自基隆返家，行經北市南京東路6段快速道路匝道被警方攔下，黃酒測值0.26毫克，林也被連坐開罰。

林男說，黃酒後已過數小時，以為退酒，才順路開車送他回家，而他自己沒喝酒，因黃好心要送他回家，他便上車，沒想到害黃酒駕被抓。對於自己收到600元的連坐紅單，他沒意見，反而對朋友很不好意思。

警政署交通組表示，酒駕新法上路後，罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持現今1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，也累進處罰，逐次加罰18萬元。

另若汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。

新制另一項重點即是同車乘客連坐處罰，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，可罰18歲以上之同車乘客罰鍰600元以上至3000元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客。

另騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元，以嚇阻民眾僥倖心理。

為宣示執法決心，警政署1日至3日全國酒駕大執法，同時要求各警察機關持續針對易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等加強取締，持續妥適彈性規劃勤務，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，並就行徑異常有明顯酒駕徵兆的車輛加強攔檢稽查，提高執法強度。

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(中時 )