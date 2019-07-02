勞動部次長劉士豪表示，協商第1個小時，勞資雙方氣氛平和。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會與長榮航空因18名空服員及受訓人員遭資方暫記懲處，而讓勞資第一次簽定團體協約破局，2日進行第二次協商，雙方協商約1個多小時，勞動部次長劉士豪表示，氣氛平和，不過工會副祕書長周聖凱卻認為，資方態度仍很強硬。

周聖凱表示，工會希望今天可以達成共識，目前對案跟上次一樣，長榮公司的部分，是希望比照之前機師工會的版本，但機師工會的版本就是合乎法規而已，沒有更多的前進，跟工會希望的有落差，這部分仍在討論，會議進行理性講解條文階段，針對條文字詞進行斟酌。

周聖凱也說，由於不秋後算帳的協議和其他訴求，當初是和董事長談的初步共識，協商仍希望有更高級的主管來，資方則是回應工會這部分他們有經過充分授權。

工會提出團體協約條文內容

一、對罷工行動會員不進行秋後算帳協議，並與桃園市職業空服員工會長榮分會簽訂和平協議。

二、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300，越洋航線來回一趟NTD500。

三、易造成空服員超時過勞之BR198、BR108東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

四、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討機上服務流程及空服員班表規劃。

五、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，占一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

六、給予空服員職業工會理監事共11名(依實際人數為主)，每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

而針對不秋後算帳，工會再提具體方案：

1. 參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。

2. 會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。

公司要同意開放GPM(group meeting)工會宣傳時間，每場30分鐘。

3. 公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。

4. 公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進

行後續救濟程序。

5. 兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。

(中時 )