國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會日前在台中舉行，主題是青年、社會、文化、教育，包括如何解決青年就業、低薪等問題。對此，名嘴苦苓在聽完後發表「我到底應該選誰當總統呢？」一文，不過卻引來網友議論。

郭台銘於發表會中表示，若當選總統，所有新生兒「出生到六歲，由國家幫你養」。韓國瑜則提出「讓政府來照顧您的父母」，仿效日本建構「長照保險制度」。朱立倫則提及年輕人現在還在領低薪，是這個國家對不起他們，也和國家教育有關，而4年前和總統蔡英文競選時提到加薪三法，但被酸可以得諾貝爾獎，結果現在被蔡英文拿來用，若不解決低薪，老闆依然是賺得飽、勞工口袋空。

對此，苦苓在臉書表示，聽完國民黨總統參選人電視政見演講會後，撰寫模擬對話諷刺。苦苓寫道，A說「我要投給郭台銘！因為我剛生了小孩，他說要把我的小孩養到六歲。」B說「我要投給韓國瑜！因為我爸媽又老又病，他說要負責照顧我的爸媽。」C說「我要投給朱立倫！我的薪水太低了，他說要用加稅強迫我的老闆幫我加薪。」D則說「我要投給蔣空化」。此時，A、B、C說「你搞錯了吧？總統參選人哪有一個蔣空化？」D則回應，「有啊！剛剛你們要投旳三個人都是講空話、根本做不到，難道你們聽不出來嗎？」

然而，有些網友不認同苦苓言論，並認為「2025非核家園，轉型正義，司改，這些是講空話！尤其是民主進步這4字」、「投給DPP、顧了DPP說的主權，老百姓還是得面對柴米油鹽。結果綠營人士佔缺，佔好佔滿，下台的官更高？我們民生經濟還是沒解決！」、「明知道是講空話，不過講的都是我的痛處，與其不信，不如相信」、「民主退步黨空話一堆都不說」。但也有網友認為「最大的空話、鬼話還很多人相信、難怪政治人物信口開河」、「誰教我們這麼好騙！還一騙再騙都能成功」、「那是未來當選後的理想啊！做不做得到又是另外一回事了」。

(中時電子報)