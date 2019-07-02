香港立法會於1日晚遭示威者攻佔後，大陸官媒《環球時報》隨即發出社評，重批這是「令人髮指的暴徒行徑」，並稱即使在西方發達社會，示威者打砸立法機構，絕對是「不容突破的紅線」。

社評稱，這些暴力攻擊者如此囂張，完全不把香港法律當一回事，此情此景一定讓所有愛香港這座城市的人氣憤並且難過。他們是公開暴力衝擊香港法律的象徵性建築，表達的是對香港法治的蔑視。他們在踐踏整個香港社會利益的底線。

社評並稱，施行資本主義的香港也不應縱容這樣的暴力，這種暴力是發達社會之恥，也是不祥之兆。眾所周知，西方發達社會也會出現示威遊行，也有警民摩擦的時候，但示威者打砸立法機構，絕對是不容突破的紅線。這種暴亂是對香港作為國際金融中心形象的玷污。

社評還稱，近來一些激烈的政治情緒衝擊香港，特區政府採取了一系列措施，為穩定局勢做出努力。但是有一小部分人，他們越來越顯露出暴徒的猙獰，他們明顯在試圖把近來的抗議活動朝著極端對抗的方向引導，他們要壓倒香港現有秩序、要由街頭政治主導香港決策的狂妄目的已如司馬昭之心，路人皆知了。

社評指出，有問題和爭議都應透過憲制管道加以解決，用暴力劫持香港這樣的法治社會是最大的罪惡；呼籲香港全社會都行動起來，對暴力行徑的上演大聲說不。

社評最後強調，畢竟是「一國兩制」，香港的秩序「首先要香港社會自己維護」，這是港人治港原則的題中之義。香港的形象不能被那些攻擊者毀了，香港人的生活不能被他們毀了。

(旺報 )