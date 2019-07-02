台中市長盧秀燕2日在市政會議發起「抬頭看天空」運動，空品好不好市民要有感，有感騙不得了人，隨時看天空，給新市政府壓力，市民一起來檢驗。（盧金足攝）

台中火力發電廠10部機組操作許可證，陸續於今年下旬申請展延，市府將透過操作許可證展延審查，核定全廠生煤用量上限為每年1104萬噸。（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕選前喊出「市長換人、空氣換新」，經過半年來，台中最大空汙源中火是否有改善？最近已有民眾發現，在市區因為天空乾淨，竟然可以遠眺玉山，盧秀燕2日在市政會議發起「抬頭看天空」運動，空氣好不好，政府數字會說話，但市民要有感，有感騙不得了人，隨時看天空，會給市政府壓力，歡迎市民一起來檢驗。

盧秀燕表示，台中火力發電廠10部機組操作許可證，將陸續於今年下旬申請展延，市府將透過操作許可證展延審查，核定全廠生煤用量上限為每年1104萬噸，要求台中發電廠落實執行，要依空汙季核配用量，使空汙季減少5部機組發電，減緩好發空品不良期間空品負荷。

為要讓市民了解台中市府對中火的短中長期策略，盧秀燕要求各局處也要將市府對中火的管策略和成效相關資料下載在手機，市民如有疑慮，市府團隊任何成員都可立即說明。

盧秀燕強調，對空汙的改善勿忘初衷，她要求的態度是「緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰、絕不寬貸」，沒有妥協空間，要讓台中市的空汙製造源每天都很緊張，今年1到6月的改善成果，市民看得到，台中市府要從年底對中火的換照過程爭取有利空間，也會顧及發電量需求，解決空汙問題。

盧秀燕表示，政府數字會說話，市民要有感，台中市府推出「抬頭看天空」的運動，有感騙不得了人，請市民有空隨時看天空，給新市政府團隊壓力歡迎檢驗，她上任以來敲鑼打鼓的防制中火，半年後向市民報告，向市民提出報告，這也就是陽光政治。

對空品改善，面對中火重大汙染源及電力供應問題，盧秀燕說，就像大禹治水與愚公移山一樣，整治空汙和老天和天氣對抗，都是艱鉅工作，台中市府一定會堅持到底。

(中時 )