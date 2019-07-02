澳洲警方今天上午在雪梨西南部郊區進行大規模反恐行動，突襲6處地點，最終逮捕3名和激進組織伊斯蘭國（IS）有關聯的人士，警方表示目前當地並無立即安全威脅。

澳洲警方今天在雪梨西南部郊區進行大規模反恐行動，總共突襲6處地點、逮捕3名和伊斯蘭國有關聯的嫌疑人，澳洲媒體報導，此三名嫌疑人在網路上策畫恐怖攻擊。

據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲聯邦警察（Australian Federal Police，AFP）今天證實，新南威爾斯聯合反恐小組（Joint Counter Terrorism Team，JCTT）今天上午在雪梨西南部地區進行大陣仗反恐行動，總共突襲包括加拿大灣（Canada Bay）、切斯特希爾（Chester Hill）、綠傾公寓（Greenacre）、Green Valley、印格伯恩（Ingleburn）及圖龍加比（Toongabbie）等6處郊區地點，最終逮捕了3名年紀分別為20、23、30歲的人士。

澳洲9News報導，這3名嫌疑人被控在網路上策畫恐怖攻擊，且他們都和伊斯蘭國有關聯。

澳洲聯邦警察在新聞稿中強調當地社區目前並無立即安全威脅，此外並未透露更多行動細節。警察將於當地時間今日下午2時召開記者會對外說明。

(中時電子報)