許多人喜歡在廁所看書、滑手機，動輒待個30分鐘，不過專家表示，排便最長別超過3分鐘，否則腹壓與血壓都會上升，恐對肛門造成沉重負擔；而且排便後沒有馬上擦屁股又繼續滑手機，容易讓痔瘡變得更嚴重。

根據統計，台灣的痔瘡罹患率高達86%，《每日健康》報導，日本名醫平田雅彥指出，不論是帶報紙、手機或書進廁所，都不應該超過3分鐘，因為用力排便的時間拉長，腹壓與血壓都會上升，血壓通常會比平常高出40～50mmHg，高血壓一但超過200mmHg，有腦血管破裂的危險，也會讓痔瘡變得更嚴重。

另外，有些人排便後會繼續滑手機，沒有馬上擦屁股，醫師表示，由於糞便是刺激物，若長時間附著在肛門容易造成組織發炎。醫師建議，坐在馬桶上時，上身前傾，將手肘撐在大腿上，略微抬高腳踝，模仿「沉思者」羅丹的姿勢可以幫助排便。

由於身體直立時，直腸與肛門會折成「ㄑ」型，糞便容易堵在同一處，若讓上半身前傾，直腸與肛門就會呈一直線，讓糞便順利移動，因此蹲式馬桶也比坐式馬桶更容易排便。醫師提醒，一有便意應立刻去廁所，坐成「思考者」的姿勢排便，是預防痔瘡最好的方式。

(中時電子報)