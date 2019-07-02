又有台籍電信犯遭遣送至大陸！捷克高等法院日前裁決，將8名遭中國大陸通緝的台籍電信詐欺嫌犯，將他們全部遣送到中國大陸，台駐捷克代表處對此已表示抗議。

據中央社引述捷克媒體Denik N報導，中國大陸去年1月透過國際刑警組織（INTERPOL）發出紅色通緝令，指控8名台灣男子喬裝成中國大陸公安和檢察官，透過電話對住在澳洲的大陸婦女進行詐騙，金額達6000萬克朗（約新台幣8000萬元）。

儘管這些嫌犯被捕後全都否認犯行，布拉格地方法院依然採信陸方「公平審判」和「不判死刑」的保證，在去年的夏天和秋天同意將他們引渡到中國大陸；對此，台籍嫌犯表示不服並提出上訴，布拉格高等法院在上月17日做出最後裁決，8人全都維持原判。

報導說，捷克司法部長貝妮索娃（Marie Benesova）近日將做引渡的最後決定，這些台灣嫌疑犯也在考慮是否向憲法法庭提出上訴。他們如果在捷克受審，最多被判處10年徒刑，但在中國大陸可能面臨終身監禁。一名鄭姓嫌犯在庭上表示，「我今年22歲，不想結束生命。我的父母千辛萬苦養育我，我已經很久沒有見到他們。我請求法院不要把我引渡到中國，不然將天人永絕」。

這也是捷克第一次將嫌犯遣送到中國大陸，台灣駐捷克代表處對此表示抗議。報導指出，一名台灣外交官表示，中國大陸司法人權紀錄不佳，司法也缺乏公信力，相較於在捷克受審或送回台灣，將這些嫌犯遣送到中國大陸是最糟的選項，因為沒人可以保證他們在獄中的人權。

(中時電子報)