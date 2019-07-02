台南市準公共化幼兒園簽約率21％，六都最低，台南市議員李宗翰、蔡筱薇要求10天內改善，簽約率盡可能上升到34％，強調私幼若沒有加入準公共化，可能導致民眾的補助「看得到、吃不到」；台南市教育局表示，六都私幼收費高低落差大，僅用準公幼簽約數看待平價幼兒園提供比率未必公允，強調台南目前準公共幼兒園簽約數52家，可提供相當準公幼家數合計116園，在六都中應該也不低，接下來會再積極拜訪私幼，未來簽約家數會持續增加。

準公共化幼兒園申請作業到7月10日，台南市議員李宗翰、蔡筱薇今天召開記者會表示，台南市準公共化幼兒園簽約率是六都最低，可能導致2至5歲托育補助「看得到、吃不到」。

李宗翰指出，目前六都簽約率新北市41％、桃園市40％、台北市38％、高雄市38％、台中市33％、台南市21％，若台南市準公幼數目不足，會讓民眾看得到4500元，卻只能領育兒津貼2500元，希望台南簽約率能提升到34％。

蔡筱薇說，去年六都僅0到2歲幼兒的家長可申請托育補助，今年8月起提高到5歲，大部分家長選擇在2到5歲期間開始送小孩到幼兒園，凸顯托育補助重要，教育局在6月20日到6月26日間新增4家，相信最後10天火力全開，一定可望再增加。

教育局回應，準公共幼兒園為政府要減輕家長育兒負擔，由家長每月支付不超過4500元的學雜費，多出部分由政府負擔，不過，台南市私幼收費本來就比其他五都相對低廉，部分原收費低於7000元，有些家長認為孩子若去讀準公共幼兒園，可能領不到實質的2500元育兒津貼，因此，選讀準公共的意願並未特別高，業者意願自然也就不高。

台南市私立幼兒園每月平均收費低於7000元的家數多達81家，雖然這些幼兒園有許多並未加入準公共行列，但家長因每月可領取2500元的育兒津貼，若就讀這些幼兒園，每月自行負擔的經費也低於4500元。若81家加上52家準公共化幼兒園，等於家長月繳低於4500元的平價幼兒園有116家，在六都中應該也不低，且接下來這段時間教育局會再積極拜訪私幼，未來還會持續增加。

教育局表示，不可諱言仍有許多私幼心存觀望，甚至反宣傳的團體誤導，以至於在第一波簽約中未加入，由於第二波簽約延長至7月10日，會繼續鼓勵符合條件的私幼能積極加入準公共行列，提供家長平價且優質的教保服務。

(中時 )