化學實驗意外 2名國中生灼傷送醫 11:452019/07/02 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2國中生在化學實驗室發生灼傷意外。（非事發示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區某國中2名一年級學生今（2日）上午10時許，在校內進行化學課實驗時，因同學不慎踢到桌腳，桌上的氫氧化鈉液體傾倒，導致2人各約8％至10％一度灼傷，所幸送醫後無礙，並無生命危險。 據悉，1名學生傷勢位於右臉、手臂及大腿，另1名學生則是左臉、手臂及大腿。校方緊急將學生送醫，並通知家屬到醫院了解。 (中時 ) #學生 #灼傷 #手臂 #大腿 #實驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 深耕食農教育 宜蘭學童歡喜收割 04:102019/06/28 地方新聞 他「鞦韆過河」 手臂遭綁樹繩扯斷 11:452019/06/28 社會 新北「Easy Leap」實驗計畫 青年志工帶學生輕鬆說英語 13:332019/06/29 生活 指考物理科 教團：實驗題多整體偏難 12:142019/07/01 生活 大學指考物理出題水準佳 實驗配分增加 12:072019/07/01 生活 指考化學科 學生：記憶題多 14:022019/07/01 生活 指考化學難易適中 考生謹慎可順利作答 13:582019/07/01 生活 「巴斯夫小小化學家」陪近千名國小生暑假「長智慧」 16:202019/07/01 財經 實驗題占1／4 選擇第7題沒答案 04:102019/07/02 生活新聞 社會熱門新聞 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 商務艙空姐較正？「機王」評比這家…是台灣門面 - 社會 8旬翁搭郵輪享天倫 晚宴噎死成冰冷遺體 - 社會 - 中時 她複製台積電尪「奇怪鑰匙」 聽見呻呤聲心碎 - 社會 影》 罷工空姐抓包被偷拍 遭他爸嗆：混蛋 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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