新北市中和區某國中2名一年級學生今（2日）上午10時許，在校內進行化學課實驗時，因同學不慎踢到桌腳，桌上的氫氧化鈉液體傾倒，導致2人各約8％至10％一度灼傷，所幸送醫後無礙，並無生命危險。

據悉，1名學生傷勢位於右臉、手臂及大腿，另1名學生則是左臉、手臂及大腿。校方緊急將學生送醫，並通知家屬到醫院了解。

(中時 )