擁有超過7000萬美元薪資空間的尼克，沒想到卻在自由市場開放的第一天連一條大魚都沒能捕獲，竟然空手而回。向來以搞怪見長的「小蟲」羅德曼驚爆自己與尼克簽下頂級合約，用來嘲諷尼克短視近利，是自由市場的最大輸家。

原本盛傳厄文與杜蘭特有極大的可能會攜手加盟尼克，但自從杜蘭特受傷後尼克態度變得保守，導致同樣位於紐約的籃網最終成為得利者，不但延攬厄文以及杜蘭特，甚至狄安卓喬丹都點頭答應來到布魯克林，成功組成三巨頭，可說是第一天自由市場的最大贏家。

尼克決定不冒險，而是選擇將雞蛋放在多位年輕球員的身上，此舉雖是中規中矩，但對於位在全美最聚焦的紐約大市場，沒有頂級巨星等同於放棄，讓紐約球迷深感不滿，就連退役多年的羅德曼也看不過去。

羅德曼在個人社交網站Instagram上開起玩笑，他宣稱已經和尼克簽下一張4年1.4億美元的頂級合約，藉此諷刺尼克在自由市場上的操作完全失敗。

(中時電子報)