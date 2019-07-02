北海道小樽藍洞密境巡航，有機會還可看到海豚。圖：五福提供

五福旅遊中國大陸旅遊路線連續四年金質旅遊獎。圖為北京恭王府。圖：五福提供

五福旅遊加拿大黃刀鎮極光獲得2018年金質旅遊獎殊榮。圖：五福提供

剛獲得台灣服務業大平金牌獎的五福旅遊，已經有超過30年歷史，一路走來本著「堅持品質、轉型升級」的理念，提供貼心、專業、有溫度的服務，獲得許多旅客長期的支持與信賴，為了感謝老朋友的一路相挺，更歡迎新朋友加入五福旅遊的行列，特地於7／1推出「五福旅遊 有你真好」回饋活動，獎項最高可以抽萬元旅遊金，各團體旅遊路線也推出優質系列商品，最高可享每人減3,000元優惠！

感恩祭活動從7／1-7／15，歡迎所有曾經參加過五福旅遊行程的旅客，先加入五福旅遊粉絲團，並到專屬活動頁留下對五福旅遊的一句內心話，即可參加抽獎，獎項將近150份，最高送出1萬元旅遊金！抽中的幸運兒只要於2019年年底前參加五福旅遊任一團體行程，可立即折抵團費，讓旅客開心出國很有感。

另外，近年旅遊產業瞬息萬變，尤其是廉價航空加入後，航點增加許多，機票價格也較以往親民；部落客的資訊分享、旅遊票券購買的便利性等，也大大提升旅客旅遊的自主性，為符合旅客越來越多元的需求，旅行社也花更多的心思，包裝更多豐富優質的旅遊商品，好吸引旅客下單。

以五福旅遊來說，福氣中國系列，主推尊榮三排椅、入住五星酒店、無購物無自費，在市場上已建立口碑，更連續四年榮獲金質獎的肯定；歐洲線的花甲足跡與蔬食尚系列，差異化的旅遊訴求也大獲旅客讚賞；加拿大的黃刀極光10日在去年也獲得金質獎的殊榮。

而針對國人最愛的日本行程，五福旅遊今年將推出金賞百選系列，挑戰旅遊業極限，要帶旅客到北海道吃帝王活蟹、和牛燒肉無限供應，入住日本百選溫泉飯店，前往秘境-藍洞一探神祕美景等；東南亞部分也推出璀璨福星系列，不僅無購物站，更入住五星飯店，吃美食，享受按摩SPA。以上各線的優質行程也搭上這波回饋活動，最高可享第二人減6000元的折價優惠，希望讓旅客能輕鬆安排下半年的旅遊計畫！

五福旅遊30年多年來秉持用心的精神服務，最大目標是讓旅客的每一次出遊都能擁有大大的滿足，更希望透過這次的回饋活動，瞭解旅客內心的期待與想法，這些對於業者來說，反而是最珍貴的回饋，也是往下個30年邁進的最大動力。

(工商 )