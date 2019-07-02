資深媒體人毛嘉慶曾投書中時《選總統需要網紅面試嗎?》，對於想選2020的政治人物及現任總統蔡英文都跑去跟館長直播十分不以為然， 網路紅人館長陳之漢昨日與國民黨籍擬參選人郭台銘白天一起爬象山，晚上繼續與郭直播超過1小時。大陸網友說「原來以為有錢的老闆會不一樣~~原來一樣LOW，也要去台灣地下總統那裡面試~~~」。

資深媒體人毛嘉慶曾投書中時，「館長」何許人也？一位網路世界走紅的健身房老闆，他有著大肌肉與彪悍的外表，常常在直播時顯露自己的富有與經營有成的「黑白兩道」人脈。在去年九合一選舉中，館長突然從網紅變成「政治金童」，重要的參選人都跑去「蹭館長」。

毛嘉慶認為，我們的政治人物雖然讓民眾很想罵髒話，但他們與一個把髒話公然當順口溜的人一起飆聲量，就是另一回事了。最該被批判的就屬蔡英文了。

總統蔡英文等想選2020的都找館長直播，成為台灣總統大選的奇特現象，國民黨籍擬參選人郭台銘昨天跟館長白天一起爬象山，晚上一起直播超過1小時。大陸網友開設的粉絲頁「台灣傻事」說「原來以為有錢的老闆會不一樣~~原來一樣LOW，也要去台灣地下總統那裡面試~~~」。

網友留言「這是初選没過關脫黨再戰的信號」、「哪天果凍被館長反咬一口一定很好笑」、「館長不是很討厭賺大陸錢的人嗎」、「台灣政治人物格局真低」、「每個政客都要朝拜這位網紅」、「真服了，這都什麼社會」、「真正的太上皇，館長」、「台灣政治格局越做越低，蔣經國孫運璿那一代回不去了。」

大陸網友開設的粉絲頁對想選總統的都要跟館長會面感到驚詫。(台灣傻事)

網友對想選總統的都要跟館長會面留言評論。(台灣傻事)

網友訝異台灣選總統都要給館長面試？ (FB截圖)

(中時電子報)