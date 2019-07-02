長榮空服員罷工滿13天，旅行業損失逾18億元，且為了處理簽轉問題，許多業者都需加班至半夜三點，品保昨日指出，應制定罷工預告期。旅行公會今日將召開會議，恐動員業者發起抗議行動。對此，交通部長林佳龍表示，國際上多有明確的罷工預告期，加上台灣是海島，對外交通仰賴航運，確實應訂預告期，且勞資爭議也不該以傷害大眾論輸贏。

旅行業品質保證協會副理事長黃文卿昨表示，政府應制定罷工預告期，還需強制航空公司成立機票履約制度，另外應修改民法旅遊債篇與旅遊定型化契約，將罷工、倒閉、停飛等因素，列為旅行社免責事項。

旅行公會全聯會則提出三點訴求，第一是罷工至今，全台旅行社因此衍生費用已達數億元，嚴重影響業者經營與生計問題，長榮應全權負責；第二由於旅行社因本次罷工受到極大損害，要求長榮針對業者每人賠償2000元，旅行公會同時痛批，對於政府對罷工的態度與立場感到質疑、無法認同。

第三是旅行公會將於今日召集各地公協會理事長，討論是否要號召數千名業者，正式發起「政府無作為」、「要求罷工預吿期修法」等訴求，不排除將至政府機關前進行抗議行動。

交通部長林佳龍表示，航空業具有特殊性，觀察多數先進國家法令，都有明確的罷工預告期，加上台灣是海島，對外交通倚賴航運，更應該將罷工預告期明確化，才能降低罷工對旅客和旅行業者的外部性傷害。

林佳龍說，勞資爭議不該用傷害社會大眾來論輸贏，事實上，航空業的罷工是要透過損害資方利益來達成，而只要勞工發動罷工，就會對資方造成傷害，因為旅客就會儘量避免搭乘該航空公司班機，又何必再傷害第三者？

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，加拿大、義大利、日本、美國、法國皆有明確的罷工預告期，分別為3天、10天、10天、2天，而韓國也明文規定，航空業屬於必要公共服務事業，若罷工國際線需維持8成運能、國內線5成、濟州島7成。

(中時 )