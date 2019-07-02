公鹿隊新科MVP阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)綽號「希臘怪物」，他獲獎後對英媒BBC談起童年的遭遇，其實他根本不是希臘人。雖然在雅典出生，不過阿提托康波全家都是非法移民，他們來自奈及利亞，沒有合法文件，不被承認是希臘公民。

前年希臘國家隊打算徵召阿提托康波參加歐錦賽，他以膝傷為由退出，希臘籃協指責他假裝受傷、罔顧國家榮譽。其實哪有什麼國家榮譽可言，阿提托康波18歲前都不是希臘人，他當年窮到只有一雙球鞋，要跟哥哥輪流穿著去打球，還要在路邊擺攤賣一些便宜的東西。

阿提托康波自豪地說：「我賣東西很厲害，根本是傳奇人物級的。從小看著父母辛苦工作養家，我腦裡就只想著如何賺更多錢，從沒想過會出名。」他不是希臘人，24歲時卻成為全希臘最有名的人，「這一切真的很瘋狂。」

跟非洲小孩一樣，阿提托康波自幼喜歡的也是足球，直到某位籃球教練驚異於他的勁爆體能。當時阿提托康波根本沒在打球，他只是跟哥哥在一旁跑來跑去，籃球教練看到他的體格和改變方向的速度，就知道自己挖到寶了，力勸他參加籃球訓練。

種族歧視並不是問題，最困擾阿提托康波的主要還是經濟來源，他到17歲都還在擺地攤，靠著球隊提供的工作度日，有時候就累到睡在體育館。直到2013年終於苦盡甘來，29支NBA球隊派人來雅典看他打球，最後公鹿隊首輪第15順位將他挑走。唯一沒來的那支球隊就是少根筋的紐約尼克。

來到美國短短6年，阿提托康波的人生完全改變，腰纏萬貫、名震雅典，還擁有自己的簽名鞋，這都要感謝NBA。畢竟非洲、歐洲少年心裡尊重的是足球員與田徑選手，不曉得打籃球亦是前程遠大。他在赴美選秀前兩個月才終於拿到希臘公民權與護照，拼音為Adetokunbo，由於拼寫複雜，所以有了現在「字母哥」稱號。

儘管在希臘的童年清苦又不被認同，字母哥始終很感激雅典給予他們家鄉所沒有的安穩生活，日後言必稱自己是希臘人，真正做到了「昔日我以國家為榮，今日國家以我為榮。」

He tried to guard Giannis 1-on-1 😂



(via @MasterTes)pic.twitter.com/nvkTnJq7cW — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年6月28日

(中時電子報)