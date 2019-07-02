配合動物行動醫療車提供各區動物醫療服務，今（2日）在烏來第二活動中心舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」。（葉書宏攝）

為強化新北市各區基層寵物醫療服務，農業局今年度特別規畫於10區尚未設置動物醫院的行政區成立動物行動醫療站，透過新北市獸醫師公會合作招募獸醫師，配合動物行動醫療車提供各區動物醫療服務，今（2日）在烏來第二活動中心舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」，由新北市長侯友宜主持醫療站啟動儀式，透過10區寵物巡迴醫療服務公私協力全面提升各區動物醫療福祉。

新北市為落實行動治理，建構動物保護網，於今年度推出「新北市動物保護網-給牠一個溫暖的家」動物保護系列政策，除已建構Line專屬帳號「@0585net」，5月17日也舉辦動物保護醫院授牌儀式，廣邀各界動物醫院合作建立動物保護醫院救援通報網，強化本市動物醫院對受虐動物檢傷之能力，同時建立毛寶貝飼養不當傷害通報機制。

而針對全市10區尚未設置動物醫院的行政區，動保處規劃於萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來及三芝區成立動物行動醫療站，今日於烏來第二活動中心舉行新北市動物行動醫療站啟動記者會，由新北市長侯友宜和與會貴賓一同進行動物行動醫療站啟動儀式，共同提升本市動物醫療便利性，增進各區動物醫療福祉。

(中時 )