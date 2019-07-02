蔡英文總統2日上午到桃園市龍潭出席中科院「雄風之父」韓光渭院士追思會，並頒發褒揚令，會後面對媒體詢問近日香港群眾運動問題以及即將走訪邦交國卻遭中國大陸抗議，蔡英文表示示威者攻進立法會是正當訴求，希望香港政府拿出誠意解決社會衝突；出訪則按照過往慣例，不會有例外。

香港反送中群眾昨攻佔立法會，與警方爆發激烈衝突，被稱為「港版太陽花」，蔡英文受訪時表時，香港一連串的群眾活動在在顯示香港人民追求自由民主的心願，「這是一種正當的訴求。」蔡英文希望香港政府拿出誠意、誠實來面對人民請求，才能解決社會衝突。

此外，蔡英文預計下周前往加勒比海友邦訪問，途中將過境美國，引起中國大陸向美方抗議，對此蔡英文表示，中華民國或是台灣的總統，過境美國是長久以來的慣例，這一次過境也不例外，遵從舒適、便利、安全、尊嚴的這幾項原則來進行。

被問到是否擔心出訪期間被中國大陸「挖走」邦交國，蔡英文表示外交團隊是24小時守護台灣的外交關係，無論總統是否出訪，外交團隊隨時處於非常警戒的狀態，中華民國政府也會盡最大的能力，守護現在有的外交關係，維持邦交國最好最友善的關係。

對於台北市長柯文哲將前往上海參加雙城論壇，蔡英文表示對城市交流採取樂觀其成的態度，但希望不要有政治前提，任何政治人物尤其民選首長在進行兩岸交流時，都應有共同信念跟原則，「對內競爭、對外一致」的進行交流，以守護主權與國家尊嚴最重要。

(中時 )