高雄市登革熱疫情持續，市長韓國瑜痛批蔡英文總統大搞一國兩制，只願發派人力物力給民進黨執政縣市，對此蔡英文解釋中央對於高雄疫情很關切，會盡所有力量來協助，目前國軍化學兵也到現場協助，她也看到韓國瑜拿礦泉水慰問國軍，稱「礦泉水比口水來得有意義」。

面對韓國瑜稱蔡政府大搞一國兩制，蔡英文認為韓國瑜對很多事情沒有做深層的理解，才會有種種說法，她強調5月以來已投入900人次協助，高雄所需經費行政院已核定2000多億，會盡所有力量來解除疫情。

近日企業家郭台銘表示中華民國財政要破產，但韓國瑜認為台灣有外匯存底不會破產，經濟學家們則有不同看法。蔡英文表示，自己上任後謹守財政紀律，在舉債上都比過去政府少，去年結算剩餘還有將近1080億，是20年來第一次歲入歲出平衡。

蔡英文強調，即便是年金改革，政府也都非常謹慎地進行財務的規畫，像軍公教年金在年改後剩餘的每年280億再投入基金，軍人退休也再投入100億，讓軍公教年金至少維持30年不用擔心財務運作。

對於明年2020大選，有民調顯示蔡賴配是檯面上最強組合，有綠營支持者希望營造「蔡賴巧遇」以利黨內整合。蔡英文表示，初選後全黨最努力的事情就是做整合，多頭並進做黨內整合工作，相信最後會有成功的整合跟團隊來面對2020大選。

(中時 )