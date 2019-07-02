資深財經節目主持人楊世光應新黨征召參選2020總統大選，今日(2日)召開記者會，楊世光表示，參選是為了與台灣新生代一起面對台灣真實的問題，當選承選第一個承諾就是把台灣最大亂源－違法違憲的蔡英文繩之以法。

現年43歲的楊世光在記者會中提到年輕人被扼殺的夢想與未來，忍不住聲淚俱下。楊世光指出，他有下一代，也很幸運地在38歲時還完房貸。然而，有更多的年輕人的生命卡在學貸與房貸，看不到未來。

楊世光表示，蔡英文女士口口聲聲說要守護家庭與下一代，卻不知道下一代與台灣人真正的恐懼與痛苦。楊世光說：「8歲怕尿床、18歲怕訂不到包廂、28歲怕還還不完的學貸、38歲怕繳不起的房貸、48歲怕被淘汰、58歲怕退休後在家發呆。快要68歲的蔡英文女士，你怕什麼，我不知道；但我們很怕你。」

楊世光表示，有人說，台灣又老又窮。其實，台灣很老不窮，台灣真正的問題是分配出了問題。分配出問題，是因為台灣失去了夢想。有人開支票，說0－6歲的幼兒要由國家養。殊不知年輕人不生不養的主因是巢很貴，沒有勇氣引鳳，沒能力下蛋。台灣新生代的痛苦，不是住5億豪宅，家裡有全台僅有兩台的120吋螢幕電視的人能體會的。

楊世光宣稱，他當選總統後，第一要將蔡英文抓起來，第二將引進大陸人才，開放800萬台幣的大陸投資移民；第三，當選六個月後要求美國對台軍購打八折，達不成，他立刻下台。

楊世光表示，沙烏地阿拉伯擁有黑金－石油，日前卻宣布21萬美元的投資移民計畫，為國家開創財源。有石油的靠居住權轉移，增加預算與生命力。中華民國要大膽開放，每年引進一萬名大陸人才八百萬台幣的投資移民，核發居住證。

楊世光還說，在戰爭中，台灣堅守3天，與3個月有什麼差別？中華民國忍氣吞聲交保護費，對美軍購的金額與價格明顯偏高。聲稱與美國關係良好，最近即將出訪又以能過境美國為傲的蔡英文為何願意接受高價購買的美國軍武。楊世光承諾當選後就對美軍購，蔡英文接受的報價，他將對美要求打八折，六個月內達不成此目標，他會下台。

新黨主席郁慕在記者會提到，現任總統違法違憲的事，新黨在選舉過程中都會一一點出。新黨推出總統參選人，表示和統保台的人也有機會。

楊世光曾任東森財經新聞台主播、主持人；現為上海仟和亿投資教育培訓公司主持人。楊世光就讀台灣大學EMBA財經組、大陸廣州中山大學金融學系學士。

因新黨未能在最近一次總統或立委選舉提名人選獲該次選舉人數1.5％，所以必須先拚連署，按總統副總統選罷法規定，約需28萬連署人連署，才能登記候選人。

(中時 )