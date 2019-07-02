桃園空服員職業工會上個月29日進行10天一次的罷工投票，多數會員、長榮空服員支持結束罷工，沒想到卻因勞資要不要秋後算帳等問題而卡關，長榮勞資今舉行第2度協商，雙方仍在攻防中。台大醫院前院長王明鉅表示，「充滿著恨與恐懼的空氣，無法讓飛機安全起飛」，建議採商業仲裁模式，解決罷工僵局。

王明鉅在臉書發文說，長榮空服員罷工事件，他本以為在上個月29日雙方簽下團體協約後落幕，沒想到又破局了，工會要求的三個主要重點，包括長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告、恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態及不追究18位擅離職守宣稱罷工空服員責任等，但長榮不同意，認為應以公平公正的方式依法辦理。

王明鉅指出，協商的再度破局，是因不能「一筆鉤銷」、「完全不記仇」；他認為就算最後的最後，無論是資方或工會讓步、達成協議簽下團體協約，非常可能在很長很長的一段時間之內，長榮每班飛機上的所有機組員們，將都會有心結，將都會有悶在心裡的氣，也將很難再回復過去那種安全的團隊狀態。

他說，要解決罷工問題，尤其是與安全高度相關的航空業罷工，最重要的是儘量減少傷口的痛，儘量別留下難看的疤痕，建議比照商業仲裁模式，長榮派沒有資方色彩的代表、勞方派非工會幹部或成員的代表、勞動部提出第三方代表，組成仲裁小組仲裁，並在仲裁小組仲裁時，停止罷工。他強調，這作法是讓心中沒有過去種種談判不快經驗的資方與勞方代表，可心平氣和、客觀處理。

王明鉅指出，傷害愈大，心中的恨就會愈大，而且藏得愈深。如果長榮公司還想繼續經營航空公司，如果還想繼續贏得世界第五的美名，如果還想一直保持著安全舒適的商譽，他相信長榮公司的所有經理人們，一定都理解在每架飛機上所有機組員身處的環境，如果瀰漫的不是充滿熱情與愛，而是冰冷與怨懟的空氣的話。那些美名、商譽將永遠不可能再來。

(中時電子報)