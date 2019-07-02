長榮航空空服員發起罷工第13天，勞資雙方今舉行罷工後第二次協商，不過勞資方昨天的態度仍然強硬，今天是否能順利簽下團協讓罷工落幕，各界態度仍然保守。交通部長林佳龍今表示，期待今天無論如何達成共識，沒辦法達成共識的部分，也不要影響這次協議的基礎，例如罷工曠職的部分有爭議，後續可以用一些機制去處理，再拖一天，對社會、長榮都是傷害。

林佳龍指出，希望勞資雙方坐下來之後，能夠達成協議，讓罷工盡快落幕，長榮是民營公司，也很有競爭力，這次罷工對社會產生很大衝擊，包括旅客、旅行業者等，他相信勞資都是一家人，期待盡快今天能讓罷工落幕，關於罷工曠職的部分，後續可以再用一些機制去處理，否則罷工再拖下去，對勞資、社會都是傷害。

旅行業者在罷工期間多次呼籲，罷工預告期應明訂入法，另罷工造成損失旅行業應免責。林佳龍說，行政、立法部門都有聽到，之後會當作參考，罷工結束之後，行政院也會成立小組研議。

林佳龍重申支持罷工預告期，強調航空業很特別，勞資爭議會很明顯影響第三者，乘客、旅行業者，台灣是海島國家，需要航空作為對外交通，外部性很大，現在的勞動法令是有一些對於罷工預告的性質，但不夠明確，事實上勞方希望透過罷工影響資方，透過可能的損害來改善勞動條件，但有第三方會直接受到影響。

他說，法令保障的罷工權一旦行使之後，資方就一定會受到影響，例如航班、訂票減少等，如果這目的達到，就應盡量減少對第三者傷害，不是每個罷工都要比照航空業預告，但航空業確實有它的特殊性，交通部身為交通事業主管機關，希望法令檢討時，可以納入這樣的思考。

(中時 )