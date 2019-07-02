◎勞資雙方大陣仗 長榮罷工第2次團體協商

桃園市空服員職業工會與長榮航空因18名空服員及受訓人員遭資方暫記懲處，而讓勞資第一次簽定團體協約破局，2日進行第二次協商，長榮資方僅有「盡力而為」4字，而空服員工會則在會前召開記者會，希望長榮航空可以拿出善意，跟工會做友善有效的溝通。

◎登革熱疫情再現？台南確診第2例本土病例

台南市繼6月29日傳出首起本土登革熱病例後，今天凌晨確認出現第二起本土病例，一名中西區開山里74歲女性，無出國旅遊史，亦無高雄及台南永康區活動史，主要活動範圍於住家、中西區城隍里東菜市場及開山里大埔福德祠，6月30日發燒曾至醫院就醫，症狀改善後返家，7月1日再度因高燒至醫院就醫，快篩為陽性，今天確診罹登革熱確診。

◎見劉結一不會加分 柯P：交流才會提高掌握度

台北市長柯文哲明天啟程前往上海參加雙城論壇，外界關注他是否會與國台辦主任劉結一碰面。媒體今問柯，若雙方碰面，會是加分還是扣分？柯文哲坦言，正確來說不會加分，但中美貿易大戰，川普還是有見習近平，另以醫生立場來講，每天讀教科書卻不去急診室實習，還是無法看病，所以，「有交流、有認識，總是對現場掌握度會提高」。

◎快搶票為中華隊加油 威廉瓊斯盃男籃彰化開打

第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽將同步在新莊、彰化兩地場館開打，男子組籃球賽事首度移師彰化舉辦，7月12日起至16日一連四天，彰化縣長王惠美與彰化縣議會議長謝典林2日連袂宣布，彰化縣縣民憑身分證或本縣在學學生憑學生證，於7月11日當日上午9時至12時至體育場，即可索票2張，票數有限，索完為止。

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(中時電子報)