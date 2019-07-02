前台北威斯汀六福皇宮飯店主廚游甯鈞，因積欠800萬元賭債無力清償，又想贖回賓士C300愛車，去年底持玩具槍搶劫陽信銀行板橋分行，洗劫334萬元現金後逃逸，落網後羈押至今，新北地院今依竊盜罪將游男處以4月有期徒刑，得易科罰金；再依加重強盜罪判7年8月徒刑，可上訴。

去年12月28日，游男向飯店請病假後，中午到板橋區重慶路偷走一輛未拔鑰匙的機車，隨即在下午2點許戴上手套、墨鏡、毛帽頭套並帶著玩具槍，走進板橋區篤行路的陽信銀行，手持玩具槍指著保全喊道「不要動！搶劫！」

游男共從陽信銀行櫃檯、抽屜等處搶得334萬6400元後，先騎乘機車到蘆洲區微風運河停車場丟棄偷來的機車及行搶時穿著衣物，再攔計程車到台北市長春路一家當舖，以90萬元贓款贖回典當的賓士C300轎車。

隔天，游男開著賓士轎車行經板橋區大觀路一段時，被警方攔查並當場落網，遭法院聲押至今，新北地院今召開延押庭，並依竊盜罪將游男判4月有期徒刑，可易科罰金；再依加重強盜罪判7年8月徒刑，可上訴。

(中時 )